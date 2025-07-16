وزير الخارجية الأمريكي: نتوقع خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل قريباً

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن الوضع في سوريا “معقد” مضيفا أن هناك “سوء فهم” على ما يبدو، وعبر عن اعتقاده بأن تقدما نحو خفض التصعيد سيُحرز خلال الساعات القليلة المقبلة.

في حين، أكد مصدر في وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة، و”اندماجها الكامل ضمن الدولة السورية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشار المصدر إلى أنه جرى إخراج كل العناصر التي تصنفها الدولة السورية “خارجة عن القانون” من كامل المدينة.

وتعليقا على الاتفاق، قال شيخ عقل طائفة الدروز يوسف جربوع إنه “بعد الأحداث الأليمة بالسويداء تواصلنا مع الدولة السورية، وتوصلنا إلى اتفاق”.

وأشار إلى أن الاتفاق ينص على إيقاف تام لجميع العمليات العسكرية في المدينة من جميع الأطراف، و”اندماج كامل” للسويداء ضمن الدولة السورية.

ويأتي إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن أكد مراسل الجزيرة في وقت سابق أن المدينة الواقعة جنوبي سوريا شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وما تصفها السلطات بـ”جماعات خارجة عن القانون”.

وأكد المراسل أن الاشتباكات بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة تجددت صباح اليوم في أحياء داخل السويداء، وترافقت مع عمليات قصف على أحياء في مركز المدينة.

وكانت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية، قالت للجزيرة إن قوات الوزارة تتابع عمليات التمشيط داخل مدينة السويداء، بهدف إعادة الاستقرار وضمان عودة الأهالي.

وأضافت أنها أمنت جزءا كبيرا من الريف الغربي، مشيرة إلى أن قواتها لم تدخل بعد إلى الريف الشرقي لمحافظة السويداء.

وأكدت الوزارة فتح ممرات آمنة للمدنيين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي بعد تمشيط المنطقة المستهدفة وتأمينها.

وأوضحت أن قواتها تعمل على ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في مدينة السويداء، حتى تتمكن مؤسسات الدولة من الدخول إليها وتقديم المساعدة للمواطنين.