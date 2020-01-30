وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 11 مايو أيار 2018. تصوير: كيفن لامارك - رويترز.
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وزير الخارجية الأميركي: حرمان إيران من الأموال هو الأسلوب الصحيح

رأى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، أن حرمان إيران من الأموال والثروات هو الأسلوب الصحيح لإجبارها على اتخاذ قرارات صعبة.

كما أكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني في لندن الخميس، أن على طهران أن توقف دعم الميليشيات في العراق ولبنان وأفغانستان.

وأضاف: “إيران لا تزال بؤرة الإرهاب الأساسية في العالم”.

بدوره، شدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على ضرورة محاسبة إيران بسبب خروجها عن الأعراف الدولية.

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إلى ذلك أوضح راب أن بلاده تريد من إيران العودة للالتزام بالاتفاق النووي، مؤكداً عدم وجود تباين كبير بين الأوروبيين وواشنطن حول اتفاق أوسع مع طهران.

الصين والحزب الحاكم
من جانب آخر، وصف وزير الخارجية الأميركي، الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأنه “التهديد الرئيسي في عصرنا” الذي يتحدى المبادئ الغربية.

وقال بومبيو “إن الحزب الشيوعي الصيني يمثل التهديد الرئيسي في عصرنا”.

كما أضاف أن للصين “اقتصاد هائل يرتبط به الاقتصاد الأميركي بشكل وثيق. هذه فرصة هائلة لنا للعمل معاً”، لكن “النظام الشيوعي الصيني في ظل حكم الرئيس شي جينبينغ لديه أهداف لا تتوافق مع القيم” الغربية.

وأعلن أنه يجب على الحلفاء الغربيين “ضمان أن تحكم القرن المقبل هذه المبادئ الديمقراطية الغربية”.

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