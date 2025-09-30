الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره المصري عناصر خطة ترامب بشأن غزة

منذ 20 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

استعرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عناصر خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف إن روبيو استعرض عناصر خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير”.

وأشار روبيو إلى تطلع الولايات المتحدة لتكثيف واستمرار التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة، مثمنا الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب عبد العاطي عن التقدير للجهود الصادقة للرئيس الأميركي لوقف الحرب فى غزة، معربا عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

وشدد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد على أهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

