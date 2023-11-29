وزير الخارجية الأوكراني: الاتحاد الأوروبي سلم كييف نحو 300 ألف قذيفة حتى الآن

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء خلال حضوره اجتماعا لحلف شمال الأطلسي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سلم نحو 300 ألف قذيفة من المليون قذيفة التي وعد بها إلى أوكرانيا حتى الآن.

ودعا كوليبا في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع إلى مزيد من التنسيق بين الصناعات الدفاعية في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي لضمان حصول كييف على الإمدادات التي تحتاجها لهزيمة روسيا التي بدأت غزو أوكرانيا في فبراير\شباط 2022.

وقال كوليبا “نحتاج إلى إنشاء منطقة أوروبية أطلسية مشتركة للصناعات الدفاعية” مضيفا أن هذا سيضمن أمن أوكرانيا وأمن دول حلف شمال الأطلسي نفسها.

وعملت كييف خلال الأشهر القليلة الماضية على حملة منسقة لجذب كبار مصنعي الأسلحة العالميين لبدء عمليات في أوكرانيا كجزء من محاولة لتنويع اعتمادها على الأسلحة والذخيرة التي يقدمها حلفاؤها.

وقال كوليبا أيضا إنه عقد اجتماعا “مثمرا” أمس الثلاثاء مع يوراج بلانر وزير خارجية سلوفاكيا.

وتعهد روبرت فيكو رئيس سلوفاكيا المنتخب حديثا بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا لكنه أوضح أنه لن يمنع عمليات شراء الأسلحة من شركات خاصة.

وقال كوليبا “أكد أن مركز الصيانة للعتاد الأوكراني الثقيل سيستمر في العمل في سلوفاكيا وأن العقود بين شركات أوكرانية وسلوفاكية لإنتاج الأسلحة ستستمر”.