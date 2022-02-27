وزير الخارجية الأوكراني: بوتين يهدف لتدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن “المقاومة الأوكرانية سببت صدمة ومفاجأة للقوات الروسية”، مشيراً إلى أن “هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط”.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو الأحد: “نحن ننزف لكننا لن نسقط”، مضيفاً: “تلقينا مئات الطلبات من أجانب للقتال مع أوكرانيا ضد روسيا”.

غير أنه أوضح أن “القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن”.

إلى ذلك أكد كوليبا أن بلاده لن “تستسلم” لموسكو خلال المفاوضات معها، مندداً بوضع قوة الردع النووية الروسية في حالة تأهب، معتبراً أن ذلك يشكل محاولة “للضغط” على كييف. وقال: “لن نستسلم ولن نذعن ولن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا”.

كما أشار إلى أن “كييف عاشت أسوأ قصف منذ 1941 إبان القصف النازي”. ولفت إلى أن “روسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل”.

بدوره كشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد، أنه لا توجد قوات روسية في العاصمة الأوكرانية المتمسكة بدفاعاتها في مواجهة الهجوم، مشيراً إلى أن الأولوية هي الدفاع عن أوكرانيا.

وأكد مقتل 15 مدنياً في العاصمة اليوم بينهم طفل، موضحاً أن 31 شخصاً في المجمل لقوا حتفهم في كييف منذ بدء الهجمات منهم تسعة مدنيين في حين أصيب 106 بجروح.

تصريحات الوزير الأوكراني، سبقها إعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، أن عدد الأشخاص الذين فروا وصل إلى أكثر من 368 ألف شخصـ بسبب الغزو الروسي المتواصل على البلاد منذ الخميس الماضي.

وقالت المفوضية في تغريدة على تويتر، “بات العدد الإجمالي حاليا 368 ألفا ويواصل ارتفاعه”، مضيفة أن العدد الجديد مبني على “بيانات قدّمتها السلطات الوطنية” لكل دولة استقبلت اللاجئين الأوكرانيين.

وعبر عدد كبير من المهاجرين الأوكرانيين إلى بولندا المجاورة التي أحصت سلطاتها نحو 156 ألف شخص وصلوا لأراضيها منذ بدء الغزو الروسي. ووصل اللاجئون بالسيارات والقطارات المزدحمة وحتى سيرا على الأقدام، بحسب وكالة فرانس برس.