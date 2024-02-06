وزير الخارجية الأوكراني: تغيير القيادات لن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء إن التغيير العسكري والسياسي المتوقع قريبا لن يكون له تأثير على علاقات كييف مع حلفائها الغربيين.

وذكر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه يفكر في “إعادة ضبط” تتضمن استبدال عدد من كبار المسؤولين بما يتجاوز القطاع العسكري. وهناك تكهنات قوية بإقالة قائد الجيش الأوكراني.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي “لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر على علاقاتنا مع شركائنا”.

وأضاف أن زيلينسكي يمتلك الصلاحية الدستورية لإقالة قائد الجيش إذا رأى فائدة من ذلك. وأردف قائلا إن أي تغيير لن يكون علامة على الانقسامات على صعيد المجهود الحربي الأوكراني.

واستكمل “يمكننا إجراء مناقشات حول التكتيكات داخل الفريق لكننا جميعا متحدون حول هدفنا الاستراتيجي وهو هزيمة روسيا في أوكرانيا واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. ولا يوجد جدال على الإطلاق حول هذا الهدف الاستراتيجي”.

وانتشرت تكهنات في أوكرانيا منذ أسابيع بشأن تلميحات بأن الرئيس على وشك إقالة القائد العام للقوات المسلحة فاليري زالوجني الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

وكان الاثنان على خلاف بشأن طريقة التعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة العامين.