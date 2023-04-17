وزير الخارجية الأوكراني يسعى للحصول على الدعم خلال زيارة للعراق

زار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا العراق الاثنين للمرة الأولى منذ شن الغزو الروسي، سعيا للحصول على دعم دبلوماسي من دول في الشرق الأوسط تقيم معها موسكو علاقات صداقة.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين “نرى العراق بالتأكيد دولة قادرة على بناء الجسور”.

وأضاف “نرحب بكل جهد لاستعادة السلام في أوكرانيا لكن يوجد حجر زاوية واحد يجب وضعه أساسا لكل جهد: حجر الزاوية هذا هو استعادة وحدة أراضي أوكرانيا”.

ودعا حسين إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلا إن هذه هي الرسالة نفسها التي جرى إيصالها إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته للعراق في فبراير\شباط.

وقال حسين “العراق يسعى إلى أن يكون جزءا من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية”، مشيرا إلى أن الحروب تنتهي بالتفاوض والحوار وهو ما يؤمن به العراق.

وأضاف أنه لهذا السبب جرى إبلاغ وزير الخارجية الروسي بنفس الرسالة مع التشديد على أن العراق يؤيد وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

ولا توجد محادثات سلام في الحرب الروسية الأوكرانية. وتقول موسكو إن على كييف أولا القبول بضمها للأراضي الأوكرانية، بينما تقول أوكرانيا إن روسيا يجب أن تسحب قواتها.