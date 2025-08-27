وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الأربعاء، إنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وذلك ردا على سؤال عن الخطة المتعلقة بدولة فلسطينية.

أدلى ساعر بهذا التصريح للصحفيين عقب اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، واصفا اللقاء بأنه كان “جيد جدا”.

وفي سياقٍ آخر، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 عدا الولايات المتحدة إلى إنهاء المجاعة في قطاع غزة فورا، وطالبوا إسرائيل بالتراجع عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية ووقف إطلاق النار.

وأعرب الأعضاء، في بيان مشترك بعد اجتماع للمجلس، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في الشرق الأوسط عن القلق العميق من المجاعة التي أعلنت الأمم المتحدة رسميا انتشارها في محافظة غزة.

وأكد البيان أن “استخدام التجويع سلاحا للحرب محظور بموجب القانون الدولي”، وحذّر من أن نحو 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت جراء سوء التغذية.

كما دعا البيان إلى “وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار”، وكذلك إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

إنكار أميركي

في المقابل، أيدت الولايات المتحدة أفعال إسرائيل، وقالت الممثلة الأميركية خلال الجلسة إن بلادها ترفض ما سمتها “كذبة سياسة التجويع” في غزة، واستنكرت تقرير “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن هذه الجهة “أخفقت في الاختبار”.

لكنها ذكرت مع ذلك أن “الجوع مشكلة حقيقية في غزة وأن هناك احتياجات إنسانية كبيرة”.

وكان “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” قد أعلن في تقريره يوم الجمعة الماضي رسميا انتشار المجاعة في محافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان وأنها قد تمتد إلى دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.