الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية الإسرائيلي: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 9:23 مساءً
وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اليوم الخميس قوله إن من المرجح إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي “نجري جميع الاستعدادات اللازمة”.

ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق قالت وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

وشددت الوحدة بالجيش الإسرائيلي على أنه “يجب التأكيد على أنه لن تمر مساعدات إنسانية عبر معبر رفح”.

وأضافت موضحة أن “المساعدات الإنسانية تواصل دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية”.

وكان مصدر فلسطيني أكد لسكاي نيوز عربية أن معبر رفح لن يفتح اليوم الخميس ولا في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قرار فتحه مرتبط بقرار إسرائيلي بتسليمه والانسحاب منه.

ولفت المصدر إلى أن إسرائيل ترفض فتح المعبر أو تسليمه لجهات فلسطينية بذريعة عدم اكتمال المرحلة الأولى من الصفقة وتسليم باقي جثامين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأضاف أن إدارة المعبر ستسلم للجنة مشتركة تابعة للسطلة الفلسطينية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: أجريت محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع بوتين وسأجتمع معه قريباً في بودابست
فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز
تركيا ستشارك في البحث عن جثث رهائن في غزة
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي
وزير الطاقة القطري يحذر من أن قانونا أوروبيا ربما يعرقل توريد الغاز

الأكثر قراءة

قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
وزير الزراعة ​نزار هاني​
وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة