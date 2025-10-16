وزير الخارجية الإسرائيلي: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اليوم الخميس قوله إن من المرجح إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر يوم الأحد.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي “نجري جميع الاستعدادات اللازمة”.

ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق قالت وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة.

وشددت الوحدة بالجيش الإسرائيلي على أنه “يجب التأكيد على أنه لن تمر مساعدات إنسانية عبر معبر رفح”.

وأضافت موضحة أن “المساعدات الإنسانية تواصل دخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر إضافية”.

وكان مصدر فلسطيني أكد لسكاي نيوز عربية أن معبر رفح لن يفتح اليوم الخميس ولا في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن قرار فتحه مرتبط بقرار إسرائيلي بتسليمه والانسحاب منه.

ولفت المصدر إلى أن إسرائيل ترفض فتح المعبر أو تسليمه لجهات فلسطينية بذريعة عدم اكتمال المرحلة الأولى من الصفقة وتسليم باقي جثامين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وأضاف أن إدارة المعبر ستسلم للجنة مشتركة تابعة للسطلة الفلسطينية.