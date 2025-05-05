وزير الخارجية الإيراني: التوصل لاتفاق مع أميركا ممكن

حالة من التوتر تسود المفاوضات النووية بين أميركا وإيران بحيث تم ارجاء اللقاء الرابع بينهم إلى موعد غير محدد حتى الساعة، وفي آخر التفاصيل وبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هدف المفاوضات مع إيران منعها من امتلاك قنبلة نووية.

جاء تعليق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كالتالي، فقد اعتبر في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الاثنين 5\5\2025، أنه “إذا كان الهدف كما قال ترامب هو عدم امتلاك بلادنا سلاحا نوويا فالتوصل لاتفاق ممكن”.

كما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة جر الإدارة الأميركية إلى كارثة جديدة في المنطقة.

وشدد الوزير الإيراني على أن هناك “طريقا واحدا فقط لتحقيق الاتفاق ألا وهو الدبلوماسية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة”.

إلى ذلك، رأى أن “دعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو في غزة عبر إرسال الأسلحة الفتاكة، وشن الحروب بالوكالة عنه في اليمن، لم يحقق أي مكسب للشعب الأميركي”. واعتبر أن “العالم أدرك كيف يتدخل نتنياهو بشكل مباشر في شؤون الإدارة الأميركية من أجل جرّها نحو كارثة جديدة في المنطقة”، وفق قوله.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم أنه “إذا كان مطلب واشنطن هو ألّا تمتلك إيران قنبلة نووية، فإن كثيراً من القضايا قابل للحل”.

أتت تلك التصريحات بعدما شدد ترامب أمس على أن الهدف وراء المحادثات هو التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي. إلا أنه أضاف في مقابلة مع شبكة “أن بي سي” أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات الإيرانية برنامجا نوويا مدنيا. وشدد على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية.