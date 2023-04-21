وزير الخارجية الاسباني: نحو 60 إسبانيا موجودون حاليا في السودان

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في برلين الجمعة إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء حوالي 60 مواطنا إسبانيا ونحو 20 مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية الخرطوم وسط صراع مسلح هناك.

لاتزال الاشتباكات المستمرة منذ حوالي الاسبوع في العاصمة السودانية مشتعلة، وسط مخاوف من تفاقم ازمة اجتماعية وصحية وغذائية.

هذا وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، الجمعة، إن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع متوقفة عن العمل.

وقالت النقابة إن 55 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات من أصل 78 متوقفة عن العمل والباقي مهدد بالإغلاق لنقص الكوادر والإمدادات الطبية والإمدادات والكهرباء والمياه.