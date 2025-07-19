وزير الخارجية التركي: الصراع في سوريا يجب أن يتوقف الآن

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم السبت إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو في اتصال هاتفي بأن الصراع في سوريا يجب أن يتوقف على الفور.

وأضاف المصدر أن فيدان قال إنه يدعم الدور البناء الذي تضطلع به الولايات المتحدة في سوريا وإن تركيا مستعدة للعمل معها من أجل التوصل لنهاية دائمة للصراع.

وتابع المصدر “قال فيدان إن تدخلات إسرائيل في الأراضي السورية تزيد من تفاقم المشكلة، وإن أي اعتداء على سلامة أراضي سوريا ووحدتها وسيادتها يقوض أيضا جهود السلام الإقليمي”.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا أمس الجمعة إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد أعمال عنف على مدى أيام في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية مما أدى لمقتل أكثر من 300 شخص.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة، متخصصة لفض الاشتباكات في السويداء وحل النزاع بالحكمة، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى السويداء في أسرع وقت ممكن.

وقالت الرئاسة السورية إن أحداث الجنوب السوري جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع.

وأضافت أن الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس.

وشددت الرئاسة السورية على أن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن وتحت مرجعية واحدة هي القانون.

ودعت إلى التكاتف من أجل تجاوز المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويّاً لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا.

650 بين قتيل وجريح في اشتباكات السويداء

من جانبها أكدت وزارة الصحة التزامها الكامل والمستمر بتقديم الرعاية الطبية العادلة والشاملة لكل السوريين في كل مكان.

ونقلت “الإخبارية السورية” عن الوزارة القول إنها فعّلت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث خطة طوارئ صحية وشكّلت فريق متابعة تقنيًّا يعمل بشكل متواصل لتأمين الاستجابة السريعة.

وقالت إن عدد الشهداء بلغ 260 شهيدا موضحة أنه تم حتى الآن استقبال 1698 حالة تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة، ومنها 425 حالة حرجة، وتمت الاستجابة من خلال 57 سيارة إسعاف حيث تم نقل 1022حالة لبقية المحافظات.

بدوره، أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن أكثر من 650 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح منذ يوم الخميس.

وقال الصالح في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة “مند صباح أمس الخميس تم إسعاف أكثر من 570 جريحا، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، وتم إخلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أمانا”.

وأضاف الصالح: منذ بداية الأحداث المؤسفة وفي ظل الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة التي تشهدها محافظة السويداء، وتلبيةً لنداءات المواطنين فيها، قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية، تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين.

إلى ذلك، أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 321 وسقوط 436 جريحا منذ اندلاع النزاع.