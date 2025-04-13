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وزير الخارجية التركي: العراق يتعامل مع "بي كي كي" على أنه تنظيم إرهابي

منذ 19 ثانية
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. رويترز

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. رويترز

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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن العراق يتعامل حاليا مع “بي كي كي” على أنه تنظيم إرهابي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، عقب مشاركته في الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، جنوبي تركيا.

وأضاف قائلا: “في الوقت الحالي، يتم التعامل مع (بي كي كي) على أنه تنظيم إرهابي من قبل العراق. لقد أعلنت بغداد (بي كي كي) تنظيماً محظوراً، لكن لا يؤثر إن كان تنظيماً محظوراً أو إرهابياً. يكفي أنه تنظيم غير شرعي. ما يهم هنا هو الموقف المتخذ تجاه التنظيم”.

وأوضح فيدان أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، وتم إعداد نص بيان مشترك، مشيرًا إلى أن الجانبين عرضا الأعمال المنجزة حتى الآن في مجال الأمن.

وأكد فيدان أن تركيا والعراق يتابعان عن كثب التطورات في المنطقة، قائلاً: “”قمنا معاً بمراجعة المشاكل الأمنية القائمة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التطورات الأمنية المحتملة”.

يذكر أن الحكومة العراقية أوعزت إلى مؤسسات الدولة في يوليو/ تموز الماضي، بوصف تنظيم “بي كي كي” الإرهابي “منظمة محظورة” في مراسلاتها الرسمية.

جاء ذلك بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي طلب استخدام عبارة “منظمة محظورة” للإشارة إلى تنظيم “بي كي كي” في المراسلات بين مؤسسات الدولة.

    المصدر :
  • الأناضول

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