وزير الخارجية السعودي يبلغ بلينكن برفض المملكة استهداف المدنيين العزل

قالت السعودية (السبت 7-10-2023) إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن المملكة ترفض “استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل” وتشدد على “ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الوزير دعا أيضا إلى “ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف”>

وكانت الخارجية السعودية قد أكدت في بيان سابق، أن المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.

ودعت السعودية للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.

وذكرت السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

كما جددت دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.