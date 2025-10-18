وزير الخارجية السوري: العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا تقررها مكانة البلاد

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (ليس في الصورة) في دمشق، سوريا، 20 مايو/أيار 2025. رويترز

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم السبت إن العلاقة مع روسيا والصين وأوروبا تقررها مكانة سوريا، مؤكدا أن كل التحركات الدبلوماسية للحكومة هادئة ومخطط لها ولا يوجد فيها أي تنازل عن حقوق السوريين.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية (رسمية)، قال الشيباني إن التعامل مع روسيا، التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، كان فيه تدرج ولم تحصل أي اتفاقيات جديدة، والاتفاقيات بين موسكو والنظام السابق معلقة، ولا نقبل بها، وفق تعبيره.

وبشأن العلاقة مع الصين، قال إنه تمت إعادة تصحيح العلاقة مع هذا البلد الذي كان يقف سياسيا “إلى جانب النظام البائد ويستخدم الفيتو لصالحه”، مضيفا أنه في بداية الشهر القادم ستكون هناك أول زيارة رسمية لبكين.

واتهم الشيباني إسرائيل بانتهاج مشروع توسعي قائلا إنها تحاول فرض واقع جديد، مستغلة التغيير الذي حصل في سوريا، وإن ممارساتها تعزز عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة.

الجرح السوري

ووصف الوزير ملف السويداء بالجرح السوري، معتبرا أن “ما حدث لم تختره الحكومة السورية، وشركاؤنا وافقوا على خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة، وهناك لجنة تقصّي الحقائق، وتقدمنا في هذا الملف واستعدنا الحس الوطني”.

ودعا النخب ومشايخ العقل وكل حريص في السويداء إلى العمل لتجاوز هذه المشكلة، مضيفا “نحن نتعامل مع هذا الملف من منطلق وطني، وأنه مشكلة داخلية، ولكن عندما تم تدويل هذا الملف كان لخدمة أجندات خارجية محددة”.

وبخصوص قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قال الشيباني “نجحنا في إقناع الدول التي تهتم بهذا الملف بأن الحل الوحيد له هو اتفاق العاشر من مارس/آذار، لأن عدم وجود قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة يعمق الشرخ بينهم وبين الدولة السورية، لذلك نرى أن الشراكة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن”.

وقال إن “هناك فرصة تاريخية لمنطقة شمال وشرق سوريا لأن تكون جزءا فاعلا في هذه المرحلة، وأي تأخير في تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار سينعكس سلبا ويعرقل مصالح المدنيين وعودة المهجرين إلى مناطقهم”.

وشدد في هذا السياق على رفض أي شكل من أشكال التقسيم والفدرالية، وأكد أن هذا المبدأ لا يحتاج إلى نقاش أو تفاوض. كما تحدث عن محاولات الحكومة حل ملف الموقوفين السوريين في لبنان ولا سيما الموقوفين هناك بتهم سياسية تحت ضغط النظام السابق.