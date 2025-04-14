وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين

من المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في دمشق

قالت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، إن الوزير أسعد الشيباني، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، العلاقات بين البلدين والخطوات العملية نحو توطيدها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة أبرزها الطاقة والوساطات الدولية لإرساء الاستقرار والأمن.

وفي اتصال منفصل مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بيراموف، شدد الشيباني على أهمية دعم الحكومة السورية في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في مجال الطاقة وإعادة الإعمار، إلى جانب توسيع آفاق التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية، وتفعيل قنوات التواصل بين المؤسسات الرسمية وتبادل الزيارات على مختلف المستويات.

وبحسب الخارجية، تأتي هذه الاتصالات في إطار سياسة الانفتاح الدبلوماسي التي تنتهجها الحكومة السورية، والحرص على تعزيز الشراكات الإقليمية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.