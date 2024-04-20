وزير الخارجية الصيني يدعو القوى العظمى لتتفادى التنافس جنوب المحيط الهادي

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم السبت إن منطقة جنوب المحيط الهادي يجب ألا تصبح ساحة للتنافس بين القوى العظمى وإن مساعدة بكين للدول الواقعة هناك ليس لها أي شروط سياسية.

وأصبح المحيط الهادي سببا لتنافس محتدم على النفوذ بين واشنطن‭ ‬وبكين، التي تستهدف الحلفاء الدبلوماسيين لتايوان هناك.

وأدلى وانغ بالتعليقات في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره من بابوا غينيا الجديدة خلال زيارة إلى البلاد.

وأضاف وانغ “يجب ألا تصبح منطقة جنوب المحيط الهادي ساحة تمارس القوى العظمى فيها الحيل، ويجب ألا تتعامل أي دولة مع الدول الجزرية على أنها ‘فناؤها الخلفي‘ أو الانخراط في حيل وترتيبات إقصائية محصلتها صفرية”.

وذكر أن أي محاولة لإثارة مواجهة في منطقة جنوب المحيط الهادي لا تخدم احتياجات شعوبها.

وتابع “تَواصل الصين وتعاونها مع الدول الجزرية في جنوب المحيط الهادي مكرسان للدعم المشترك والمساعدة في تحقيق التنمية المشتركة من دون أي مصالح ذاتية جيوسياسية”.

وأشار إلى أن الصين مستعدة للاستمرار في التواصل رفيع المستوى مع بابوا غينيا الجديدة وبدء مفاوضات لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة بأسرع ما يمكن.