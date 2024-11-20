وزير الخارجية الفرنسي يبلغ إيران بضرورة تنفيذ التزاماتها النووية

قال وزير خارجية فرنسا لنظيره الإيراني اليوم الأربعاء إن من الضروري أن تنفذ إيران إلتزاماتها النووية وأن تتعاون على نحو كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء ذلك بعد أن قدمت قوى أوروبية مشروع قرار ضد إيران خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة.

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق تلغرام اليوم الأربعاء أن الوزير عباس عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي إن مشروع القرار ضد إيران الذي دفعت به ثلاث قوى أوروبية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيعقد الأمور”.

ويوم أمس، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين سريين للدول الأعضاء اليوم الثلاثاء إن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وجاء في أحد التقريريين الفصليين اللذين اطلعت عليهما رويترز “نوقش إمكان عدم زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة من اليورانيوم-235″، وذلك خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي لإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت من أن إيران “بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك”.

لكن دبلوماسيا كبيرا قال إن العرض الإيراني، الذي يضع حدا أقصى للمخزون عند نحو 185 كيلوجراما، مشروط بإلغاء القوى الغربية قرارا مزمعا ضد طهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام.