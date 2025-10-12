الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية المصري: واثقون من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

منذ 40 دقيقة
الوزير بدر عبد العاطي

الوزير بدر عبد العاطي

A A A
طباعة المقال

أكدت مصر اليوم الأحد ثقتها بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، مشددة على أن الأطراف كلها ستحترمها، وذلك قبل انطلاق قمة شرم الشيخ المرتقبة غدا الاثنين.

أتى ذلك في تصريحات لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي دعا أيضا إلى تحرك دولي عبر مجلس الأمن لدعم مقترح نشر قوات دولية في قطاع غزة، وتحديد ولايتها بما يضمن حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتستعد مصر لاستضافة قمة من أجل السلام برئاسة الرئيس الأميركي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة قادة من العالم.

ويبدأ ترامب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات محتجزين إسرائيليين الاثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور القمة التي سيتم خلالها “توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة”، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وأعلنت إسرائيل أنها لن توفد إلى شرم الشيخ أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة.

وذكر مراسل موقع أكسيوس على منصة إكس نقلا عن مسؤول فلسطيني كبير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر قمة شرم الشيخ.

وتتكون خطة ترامب الذي عرضها في 29 أيلول/سبتمبر الماضي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن من 20 نقطة.

وتشمل الخطة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، وتفكيك القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنشاء هيكل حكومي انتقالي في قطاع غزة بإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، هي “مجلس السلام”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
نتنياهو: عودة المخطوفين إلى إسرائيل "حدث تاريخي"
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس وزراء قطر: حماس منفتحة على مناقشة كيفية عدم تشكيلها تهديداً لإسرائيل
القوات الإسرائيلية تنفذ اقتحامات بالضفة
اعتداءات واعتقالات واقتحامات.. الضفة تشتعل تحت غطاء "عيد العُرش" اليهودي

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها