وزير الخارجية اليمني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للقبول بالسلام

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الأربعاء، في مؤتمر صحافي من سوتشي الروسية، المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للقبول بالسلام، وقال وزير الخارجية اليمني، إن الحكومة اليمنية الشرعية “تتواصل مع أطراف دولية لتصعيد الضغط على الحوثيين”، مؤكداً الوزير اليمني حرص بلاده على “العمل من أجل إحلال السلام”، مضيفا أن محادثاته مع لافروف تطرقت إلى “أهمية تطبيق اتفاق الرياض في اليمن”.

وعن القضايا المثارة في المحادثات الثنائية بين الجانبين، كشف وزير الخارجية اليمني تناول قضية الخزان النفطي العائم “صافر”، و”التعامل غير المسؤول من جانب ميليشيات الحوثي”، وشدد الوزير اليمني على “ضرورة إنهاء الوضع الإنساني الصعب في مأرب”.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية اليمني إن “التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية باتت سبباً رئيسيًا لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكلٍ عام”.

وأشار إلى الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن، ووقوف طهران خلف المواقف المتشددة لميليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، مؤكداً بن مبارك الدور الروسي في تحقيق السلام الشامل والعادل في اليمن، وذلك بحسب “العربية”.