وزير الخزانة: أميركا مستعدة لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

منذ 45 دقيقة
سكوت بيسنت. رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأربعاء إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي، ولكن يجب أن يكون حلفاء واشنطن الأوروبيون على استعداد للمشاركة في مثل هذا الإجراء.

وأضاف في مؤتمر صحفي “شراء الصين النفط الروسي هو الذي يغذي آلات الحرب الروسية. تشتري الصين 60 بالمئة من الطاقة الروسية. وهم يشترون 90 بالمئة من الطاقة الإيرانية”.

ونقل متحدث عن بيسنت قوله إن الولايات المتحدة ستقدم صورا قدمتها الحكومة الأوكرانية تظهر استخدام قطع صينية في الطائرات الروسية المسيرة العاملة في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

