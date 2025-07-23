وزير الخزانة الأمريكي: ربما نشهد خفضاً للفائدة هذا العام

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إنه يتناول الإفطار مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول كل أسبوع تقريبا وإن أسعار الفائدة ربما تشهد خفضا بين واحد واثنين بالمئة هذا العام.

وعلى صعيد العلاقات التجارية، أوضح بيسنت في وقتٍ سابق، أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر تفاعلًا في المحادثات، لافتًا إلى أن واشنطن تخطط لمواصلة الحوار مع الصين خلال الفترة المقبلة، مما يشير إلى رغبة في الحفاظ على قنوات التفاوض مفتوحة.

أما في الأسواق، فقد استمر مؤشر الدولار الأمريكي في التراجع خلال تعاملات الاثنين، حيث هبط بنسبة 0.42% ليستقر عند مستوى 98.05، متأثرًا بتصريحات الوزير وتوقعات تخفيف السياسة النقدية.