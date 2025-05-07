وزير الخزانة الأمريكي: على واشنطن وبكين تهدئة التوتر قبل المفاوضات التجارية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة والصين يجب أن تعملا على تهدئة التوتر قبل أن تتمكنا من المضي قدما في مفاوضات التجارة.

جاء تصريحه قبل اجتماع مع مسؤولين صينيين في سويسرا يومي السبت والأحد.

وقال بيسنت لقناة فوكس نيوز “أعتقد أن الأمر يتعلق بتهدئة التوتر، وليس باتفاقية التجارة الكبرى… يتعين علينا تهدئة التوتر قبل أن نتمكن من المضي قدما”.

وأضاف بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا ترغب في إلغاء روابط التجارة مع الصين في المنسوجات وغيرها من السلع المماثلة، لكن واشنطن عازمة على إعادة إنتاج الصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والأدوية والصلب إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء في بيان أن خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سيلتقي مع بيسنت في سويسرا خلال زيارة رسمية تستمر من التاسع حتى 12 مايو أيار للقاء مسؤولين سويسريين.

وأضاف البيان أن المسؤول الصيني سيتوجه بعد ذلك إلى فرنسا من 12 إلى 16 مايو أيار للمشاركة في الحوار الاقتصادي والمالي بين الصين وفرنسا.