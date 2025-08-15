الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
وزير الخزانة الأمريكي: لقاء ألاسكا خطوة أولى في محادثات ترامب-بوتين

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2025 8:34 صباحًا
ترامب وبوتين - أرشيفية

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن اللقاء المقرر بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بولاية ألاسكا، الجمعة، سيكون بمثابة تمهيد لجولة ثانية من المحادثات.

جاء ذلك في تصريح خلال استضافته في برنامج على قناة فوكس بيزنس الأمريكية، الخميس، حيث أوضح أن “ترامب قال بالفعل إن هذا اللقاء سيكون بمثابة مقدمة لجولة ثانية من المفاوضات”.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن ترامب ما زال مستعدا لمواصلة المحادثات مع بوتين.

وقبل أيام، أعلن ترامب أنه سيلتقي بوتين بولاية ألاسكا الأمريكية غدا الجمعة.

وتطرق إلى قرار ترامب فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمئة على الهند بسبب استمرارها في استهلاك النفط الروسي.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت في إطار “عقوبات أو تعريفات ثانوية” لم تُطبق على أوروبا بعد، رغم أن دول القارة تواصل شراء “النفط الروسي المكرر” من الهند.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع القادمة من الهند بداية من أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى فرض ضريبة استيراد إضافية بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

    المصدر :
  • الأناضول

