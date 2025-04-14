وزير الخزانة الأمريكي يأمل في التوصل لاتفاق مع الصين ويحذر بأن الرسوم "ليست مزحة"

انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الاثنين وزير التجارة الصيني بشدة لوصفه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بأنها “مزحة”، لكنه قال إنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع بكين سيتطلب صيغة مختلفة تماما عن اتفاقات التجارة والعملة السابقة.

وفي حديثه لتلفزيون بلومبرج أثناء زيارة للأرجنتين، قال بيسنت إن أي مفاوضات أمريكية صينية يتعين أن تأتي من “القمة”، بمشاركة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال بيسنت “هذه ليست مزحة. أعني أن هذه أرقام كبيرة… أعتقد أن لا أحد يتصور أنها ستكون مستدامة، أو يريدها أن تبقى، لكنها ليست مزحة على الإطلاق”.

من جهته قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو لرئيسة منظمة التجارة العالمية: “إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستلحق ضرراً بالغاً بالدول الفقيرة”، وفق بيان صادر عن الوزارة السبت.

وأبلغ وانغ رئيسة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو إيويالا في اتصال هاتفي الجمعة، أن “هذه الرسوم المتبادلة الأمريكية ستلحق ضرراً بالغاً بالدول النامية، وخصوصاً الأقل نمو وقد تُسبب أزمة إنسانية”، حسبما جاء في البيان.

وأضاف أن “الولايات المتحدة استمرت في فرض إجراءات جمركية، ما جلب حالة هائلة من عدم اليقين وعدم الاستقرار إلى العالم، وأحدث فوضى على الصعيدين الدولي والمحلي في الولايات المتحدة”.

رفع الرسوم الجمركية

وأعلنت بكين، أن رسومها الجمركية البالغة 125% على السلع الأمريكية دخلت حيز التنفيذ السبت، وهي رسوم تُعادل تقريباً تلك التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية المستوردة والبالغة 145%.

لكن الصين قالت، إنها ستتجاهل أي رسوم إضافية يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لأنه كما قالت بكين، لم يعد من المنطقي اقتصادياً للمستوردين الشراء من الولايات المتحدة.

رفع شكوى

وأعلنت الصين أيضاً، أنها سترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية بشأن الدفعة الأخيرة من الرسوم.

بعد أسبوع من الفوضى في الأسواق تناوب فيه أكبر اقتصادين في العالم فرض حواجز تجارية، وصفت بكين سياسة ترامب بأنها أضحوكة ولعبة أرقام.

وأثار رد بكين تقلبات جديدة في السوق مع تذبذب الأسهم وارتفاع أسعار الذهب وتعرض أسعار سندات الحكومة الأمريكية لضغوط.