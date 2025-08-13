وزير الخزانة الأمريكي يلوح بعقوبات إضافية إذا فشل اجتماع ترامب وبوتين

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء إنه قد يتم فرض المزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية إذا لم يمض اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على نحو جيد، داعيا القادة الأوروبيين إلى استغلال العقوبات أيضا.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج “سيوضح (ترامب) للرئيس بوتين أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأكد البيت الأبيض أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيعقد في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت خلال مؤتمر صحفي لها، يوم أمس الثلاثاء، إن الرئيس ترامب “سيسافر صباح الجمعة عبر البلاد إلى أكوريج في ولاية ألاسكا لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وتابعت أن “الحرب القاسية بين روسيا وأوكرانيا اندلعت في عهد إدارة جو بايدن غير المؤهلة، لكن الرئيس ترامب عازم على إنهاء هذه الحرب ووقف القتل. وكما قال الرئيس مرات عديدة، فإنه سيفضل دائما السلام والشراكة”.

وأضافت أنه “لا يوجد أي زعيم في العالم في الوقت الراهن أكثر تمسكا بمنع الحروب أو إنهائها من الرئيس دونالد ترامب”.

يذكر أن ذلك سيكون أول لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب منذ فوز الأخير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.