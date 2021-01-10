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وزير الخزانة الأميركي يقطع جولته الخارجية ويعود الى واشنطن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 10 - يناير - 2021 8:15 صباحًا
وزير الخزانة ستيفن منوتشين

وزير الخزانة ستيفن منوتشين

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ذكرت وسائل إعلام أميركية أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيقطع رحلته الخارجية لسبع دول إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعود إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن عودة منوتشين، المتوقعة صباح الاثنين، تهدف لضمان استمرارية القيادة خلال فترة الاضطرابات التي تشهدها واشنطن.

وقال المصدر إن العودة لا تتعلق بأي خطة لمتابعة إقالة الرئيس دونالد ترامب، استنادا إلى التعديل الـ25 للدستور الأميركي، وذلك ردا على التكهنات بأن أعضاء بالحكومة فكروا في الإطاحة بترامب.

ووفقا لستة أشخاص مطلعين على الأمر، لم يناقش منوشين التعديل الـ25 مع وزير الخارجية مايك بومبيو أو موظفيه في وزارة الخزانة أو غيرهم من مسؤولي الإدارة.

وفي اليومين الماضيين، نشرت صحيفة واشنطن بوست وكذلك موقع سي إن بي سي أن منوشين ناقش إزاحة ترامب، نقلا عن مصادر لم يتم تحديد هويتها. بينما رفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة مونيكا كراولي التعليق.

وأرجع أحد المصادر عودة وزير الخزانة إلى أنه يريد إظهار القيادة المبدئية واستمرارية الحكومة بعد عدة أيام من الاضطرابات إزاء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وكان من المتوقع عودة منوتشين من رحلته الشرق أوسطية في 12 يناير المقبل.

وفي جولته الخارجية، زار منوتشين مصر، حيث حضر حفل قص الشريط لأحد الفنادق القطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى السودان وإسرائيل وقطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين.

لكنه لم يستكمل رحلته، حيث كن من المقرر زيارة الكويت، بينما ستقتصر زيارته للسعودية على مدينة واحدة بدلا من مدينتين. وأشار مصدر إلى أن منوتشين قد يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان منوتشين دان، الخميس الماضي، العنف في مبنى الكونغرس، ووصفه بأنه “غير مقبول على الإطلاق”. وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل على الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاءت التصريحات خلال زيارة لإسرائيل، حيث أدان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اقتحام أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، ووصف الأحداث بأنها “مزرية”.

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