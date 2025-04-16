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وزير الداخلية السوري: تم إحباط مخطط انقلابي كان يجهز له ضباط سابقون

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 3:44 مساءً
وزير الداخلية السوري، أنس خطاب

وزير الداخلية السوري، أنس خطاب

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أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إحباط مشروع انقلاب كانت تخطط له مجموعة من ضباط النظام السابق، مؤكدا أن هذا المخطط “أصبح من الماضي بفضل جهود قواتنا وشعبنا”.

جاءت تصريحات الوزير خلال استعراضه أنشطة الوزارة في مختلف المجالات الموكلة إليها، حيث قال: “شرعنا في تحديث البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع”.

وأضاف: “كما اتفقنا على تطوير الإدارة المكلفة بمتابعة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يعزز الأمن والاستقرار”.

وأشار خطاب إلى أنه “منذ اليوم الأول لتكليفي بمنصب وزير الداخلية، بدأت بعقد سلسلة اجتماعات مع جميع الإدارات وقيادات الشرطة ومديريات الأمن والمكاتب المركزية التابعة للوزارة”.

وأوضح أن “هذه الاجتماعات هدفت إلى تقييم الوضع الميداني، وتحديد التحديات التي تواجه العمل الأمني، بهدف تذليل الصعوبات واستغلال الطاقات المتاحة لتحقيق رؤية الوزارة في بناء مجتمع آمن يتمتع أفراده بالاستقرار والعيش الكريم”.

وفيما يخص ملف السجون، لفت الوزير إلى أن “هذا الموضوع يحمل ذكريات مؤلمة لدى السوريين”، مشيرا إلى أنه “عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين عن هذه الإدارة للوقوف على معوقات العمل ووضع الحلول المناسبة”.

وتابع: “نسعى جاهدين لأن تصبح السجون مراكز لإعادة تأهيل الموقوفين، ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع. كما تم التنسيق مع إدارة الإنشاءات لإعادة تأهيل السجون الحالية مؤقتا، في انتظار تجهيز مراكز توقيف جديدة تضمن تحقيق العدالة وتحترم حقوق المحتجزين”.

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