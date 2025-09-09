وزير الدفاع الألماني: تسليم منصات إطلاق صواريخ باتريوت إلى كييف

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء إن برلين سلمت كييف بالفعل أول منصات إطلاق منظومتي صواريخ الدفاع الجوي باتريوت اللتين تعهدت ألمانيا بتقديمهما لأوكرانيا.

وأضاف خلال اجتماع مجموعة رامشتاين الداعمة للجيش الأوكراني في لندن أن ألمانيا ستطلق أيضا مبادرة جديدة تتعلق بالضربات العميقة وستعزز دعمها لشراء طائرات مسيّرة أوكرانية الصنع، وإبرام عقود مع شركات الدفاع في الجمهورية السوفيتية السابقة بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو.

من زاوية آخرى، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الثلاثاء إن كييف قدمت طلبا رسميا للحصول على برنامج تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

وأضافت عبر تيليغرام “سلمت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي جافين جراي خلال اجتماع اليوم رسالة لطلب برنامج تعاون جديد لدعم أوكرانيا خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 20 مدنيا قُتلوا في غارة جوية روسية على قرية بمنطقة دونيتسك في شرق البلاد، ودعا حلفاء كييف إلى تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

وكتب على منصة إكس يقول “استهداف مباشر للناس. مدنيون عاديون. في اللحظة التي كانت تصرف فيها المعاشات التقاعدية”.

وأضاف “يجب ألا يبقى العالم صامتا. يجب ألا يبقى مكتوف الأيدي. هناك حاجة إلى رد من الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة العشرين”.

هذا وقال حاكم محلي إن شخصا لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وذكر فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار على تطبيق تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي.

وأضاف كوندراتييف أن ستة منازل تعرضت لأضرار، ولم يتضح حتى الآن النطاق الكامل للهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار، لكن الوزارة لا تذكر سوى عدد الطائرات المسيرة التي دمرتها قواتها وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

وفي المجمل، ذكرت وزارة الدفاع على تطبيق تيليجرام أن أنظمة الدفاع الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود.

ولا يتسنى لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب أوكرانيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما خلال الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.