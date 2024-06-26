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وزير الدفاع الأمريكي أوستن يتحدث مع نظيره الروسي بيلوسوف

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 7:13 صباحًا
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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تحدث وزيرا الدفاع الأمريكي والروسي هاتفيا أمس الثلاثاء, للمرة الأولى منذ أكثر من عام وقدم الجانبان روايات متباينة كثيرا عن المحادثة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن ونظيره الروسي أندريه بيلوسوف ناقشا أهمية خطوط الاتصال المفتوحة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال في القوات الجوية باتريك رايدر للصحفيين إن أوستن هو من بدأ المحادثة التي كانت الأولى من نوعها منذ مارس آذار 2023.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن بيلوسوف حذر أوستن من مخاطر استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان للوزارة عبر تطبيق تيليجرام “أشار بيلوسوف إلى خطر زيادة التصعيد في الوضع من خلال استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا وضمها أربع مناطق منها إلى تراجع علاقات موسكو مع واشنطن إلى أدنى مستوى منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وفي أحدث تبادل للاتهامات، قالت موسكو مطلع الأسبوع إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، بخمسة صواريخ زودتها بها واشنطن مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت آخر مكالمة من هذا النوع قد أجراها أوستن مع وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو.

    المصدر :
  • رويترز

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