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وزير الدفاع الأمريكي: الجيش يعدّ الخيارات تحسبا لإجلاء محتمل من السودان

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2023 7:06 مساءً
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (الجمعة 21-4-2023) إن الجيش يعد أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل إخلاء محتمل للسفارة الأمريكية في السودان، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا “نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد… لم يُتخذ قرار بشأن أي شيء”.

وقالت رويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة تنقل عددا كبيرا من القوات الإضافية إلى قاعدتها في جيبوتي تحسبا لإجلاء من السودان في نهاية المطاف.

البيت الأبيض

من جهته قال البيت الأبيض إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإجلاء أفراد البعثة الدبلوماسية الأمريكيين من السودان لكن الولايات المتحدة تستعد لمثل هذا الاحتمال إذا لزم الأمر.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين في السودان “اتخاذ تدابيرهم الخاصة للبقاء في أمان” في وقت يهز فيه العنف البلاد.

وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن وافق على خطة في وقت سابق هذا الأسبوع لنقل قوات أمريكية إلى مكان قريب في حالة الحاجة إليها للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين.

    المصدر :
  • رويترز

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