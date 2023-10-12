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وزير الدفاع الأمريكي: لا شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل

منذ 14 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس إن الجيش الأمريكي لا يضع شروطا على مساعداته الأمنية لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن تتوقع من جيش إسرائيل المحترف أن “يفعل الصواب”.

وسارعت الولايات المتحدة بإرسال دفاعات الجوية وذخيرة إلى إسرائيل لمساعدتها في قتالها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أعقاب هجومها المدمر على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وذكر أوستن أيضا خلال حديثه في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل أن الولايات المتحدة لم ترى أي إشارة إلى أن جماعة حزب الله تحشد قوات لاحتمال مهاجمة إسرائيل، وهو أمر قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع.

وكان قد وصف أندرو بيتس المتحدث باسم البيت الأبيض الخميس تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها حزب الله بأنه “ذكي” وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي “خطيرة وغير سوية”.

وقال بيتس “لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أمريكي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران وبصفها بأنها ذكية”.

قال ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا مساء أمس الأربعاء 11\10\2023، إن حزب الله “ذكي للغاية” ووصف وزير الدفاع يوآف جالانت بأنه “أحمق”.

    المصدر :
  • رويترز

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