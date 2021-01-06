وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: الحرس الوطني بحالة تأهب في واشنطن

أكد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أن الحرس الوطني في واشنطن في حالة تأهب.

واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب، للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونغرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأميركية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.