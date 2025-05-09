الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة مقررة لإسرائيل.. إليكم السبب

منذ 19 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. رويترز

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. رويترز

A A A
طباعة المقال

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة 9\5\2025، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب.

ونقلت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية عن مصدر أن هيغسيث ألغى زيارته دون تحديد موعد بديل، في حين أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الوزير الأميركي أبلغ الإسرائيليين أن سبب الإلغاء هو انضمامه إلى وفد الرئيس دونالد ترامب خلال جولته إلى الشرق الأوسط المقررة في منتصف مايو/أيار الجاري.

من جانبها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن زيارة ترامب لإسرائيل نفسها مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، مما يشير إلى أن البيت الأبيض لا يرى فائدة من الزيارة دون تقدم ملموس في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أشار مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، ياني كوزين، إلى أن ترامب قرر قطع الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن بلّغه مقربون أن نتنياهو “يتلاعب به”، بحسب تعبيره.

وأضاف كوزين عبر منصة “إكس” أن ترامب “يكره أن يظهر بمظهر المغفل”، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف حاد تجاه نتنياهو.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية ومجاعة كارثية.

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتصافحان بعد اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 7 أبريل/نيسان 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    هآرتس: أميركا تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق
    اليونيسف
    غزة تحت القصف
    يونيسف: خطط توزيع المساعدات في غزة ستفاقم معاناة الأطفال
    شارك في الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو قوات من 13 دولة
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تحتفل بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية.. وبوتين يوجه رسائل لخصومه

    الأكثر قراءة

    الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
    عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟
    مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
    صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
    الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
    صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!