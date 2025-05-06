وزير الدفاع الأميركي يوجه بتقليص الرتب العليا في المؤسسة العسكرية

وجّه وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الإثنين، بتخفيض عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم في القوات المسلحة الأميركية بنسبة 20%، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتقليل المناصب القيادية العليا.

وشمل التوجيه أيضا الحرس الوطني، الذي طُلب منه إجراء تقليص مماثل بنسبة 20 بالمئة في عدد المناصب القيادية العليا.

وقال هيغسيث في مذكرة رسمية إن هذه الخطوة تهدف إلى “إزالة البنى الهيكلية المكررة من أجل تحسين القيادة وجعلها أكثر سلاسة”، مؤكدا أن التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع لتعزيز الكفاءة والفعالية.

كما أمر الوزير بتخفيض إضافي بنسبة 10بالمئة من مجمل الرتب العسكرية العليا، بما يشمل جميع الضباط من رتبة نجمة واحدة فما فوق، أو ما يعادلهم في البحرية الأمريكية.

ويبلغ عدد الجنرالات في الجيش الأمريكي حاليا نحو 800 جنرال، من بينهم 44 فقط يحملون رتبة جنرال أو أميرال من فئة الأربع نجوم.

ومنذ توليه المنصب، أقال هيغسيث أكثر من 6 جنرالات وأميرالات من رتب ثلاث وأربع نجوم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي “بناء على رغبة الرئيس في إحاطة نفسه بالأشخاص المناسبين لتنفيذ النهج الأمني الوطني الذي نرغب باتباعه”.

وأكد الوزير أن التخفيضات تهدف إلى تحرير المؤسسة العسكرية من “الطبقات البيروقراطية غير الضرورية”، وفق تعبيره.

وكانت شبكة “سي إن إن” قد كشفت في وقت سابق عن هذه الخطط، التي اعتبرها مراقبون جزءا من توجه أوسع لإعادة تنظيم الهيكل القيادي في وزارة الدفاع الأميركية.