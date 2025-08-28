الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
وزير الدفاع الأميركي يوجّه الجيش لتأسيس قوة مهام لمواجهة الطائرات المسيّرة

منذ 9 دقائق
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. رويترز

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِيث، اليوم الخميس، أنه وجّه الجيش الأميركي بتأسيس قوة مهام مشتركة بين الوكالات لمواجهة التهديدات الناجمة عن “الطائرات المسيّرة المعادية”.

وفي السنوات الأخيرة، برزت الأنظمة الجوية غير المأهولة أو الطائرات المسيّرة كأحد التحديات الأمنية المتسارعة التطور بالنسبة للجيش الأميركي وحلفائه.

فقد استخدمتها جهات دولية وغير دولية بشكل متزايد في عمليات الاستطلاع والاستهداف وحتى الهجمات المباشرة.

زيادة إنتاج الطائرات المسيّرة
وكان البنتاغون قد أطلق سابقا مبادرات للتصدي للطائرات المسيّرة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة بسبب سرعة التطور التكنولوجي وانخفاض تكلفة المسيّرات التجارية وصعوبة كشفها وإسقاطها دون التسبب بأضرار جانبية.

ومن خلال توجيه الجيش الأميركي إلى إنشاء قوة مهام مشتركة بين الوكالات، يبعث وزير الدفاع برسالة واضحة حول اعتماد نهج وطني أكثر تنسيقاً يضم الجيش وأجهزة الاستخبارات وهيئات الأمن الداخلي لمواجهة تهديد يمتد من ساحات القتال إلى داخل الأراضي الأميركية.

يذكر أن أمر وزير الدفاع الأميركي أمر الجيش بزيادة إنتاج الطائرات المسيّرة الصغيرة لمواجهة التهديدات العالمية المتزايدة في يوليو/تموز الماضي.

وأصدر هيغسيث مذكرة حينها أوضح فيها أن هذه السياسة “تتجاوز” الأمر التنفيذي ذا الصلة الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 6 يونيو/حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

