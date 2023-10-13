الجمعة 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 13 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس جزء من "محور الشر" مع إيران

منذ 39 ثانية
مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتل من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الجمعة إن إسرائيل تشن حربا على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإحداث تغيير دائم والحفاظ على وجودها كديمقراطية مزدهرة، واصفا الحركة الفلسطينية بأنها جزء من “محور الشر” مع إيران.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن عما إذا كانت طهران وافقت على الهجوم الذي شنته حماس في مطلع الأسبوع من غزة، قال جالانت “لا يهم… (لأن) الفكرة هي فكرة إيرانية”.

هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي ما يزيد على مليون مدني إلى الانتقال خلال 24 ساعة.

وأضاف سوناك للصحفيين الجمعة عندما سُئل عن الإجراءات الإسرائيلية “أتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي والرئيس (الأمريكي) بأنه، بالطبع، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين بينما يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم”.

وفي وقت سابق قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي الجمعة إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون “أمرا صعبا”.

وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) “هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا”.

ومضى يقول “نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أفغانستان
سقوط مصابين جراء انفجار في مسجد شمال أفغانستان
الفاتيكان
طوفان الأقصى
وزير خارجية الفاتيكان: حتى الدفاع المشروع عن النفس يجب أن يحترم معايير التناسب
قصف على غزة - أرشيفية
طوفان الأقصى
صورة.. منشورات إسرائيلية فوق قطاع غزة

الأكثر قراءة

عناصر من حزب الله
دعوة من حزب الله إلى اللبنانيين.. إليكم التفاصيل
عناصر تابعين لحزب الله
محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
الصحافي الأسترالي اليهودي "أنتوني لوينشتاين"
طوفان الأقصى
فيديو.. صحافي "أسترالي يهودي" يكشف حقيقة الأوضاع التي يمر بها أهالي غزة!