وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس جزء من "محور الشر" مع إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الجمعة إن إسرائيل تشن حربا على مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإحداث تغيير دائم والحفاظ على وجودها كديمقراطية مزدهرة، واصفا الحركة الفلسطينية بأنها جزء من “محور الشر” مع إيران.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن عما إذا كانت طهران وافقت على الهجوم الذي شنته حماس في مطلع الأسبوع من غزة، قال جالانت “لا يهم… (لأن) الفكرة هي فكرة إيرانية”.

هذا وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين في غزة، وذلك بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي ما يزيد على مليون مدني إلى الانتقال خلال 24 ساعة.

وأضاف سوناك للصحفيين الجمعة عندما سُئل عن الإجراءات الإسرائيلية “أتفق مع ما قاله وزير الخارجية الأمريكي والرئيس (الأمريكي) بأنه، بالطبع، يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين بينما يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم”.

وفي وقت سابق قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي الجمعة إن دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون “أمرا صعبا”.

وأضاف كيربي في مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي) “هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدا”.

ومضى يقول “نفهم ما يحاولون القيام به ولماذا يحاولون القيام بذلك. إنها محاولة لعزل السكان المدنيين عن حماس التي هي هدفهم الحقيقي”.