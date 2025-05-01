وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد بقوة إذا لم تحمِ دمشق الدروز

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس، أن إسرائيل سترد بقوة في حال لم تحمِ السلطات السورية الدروز، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.

وقال كاتس في بيان: “إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة”.

كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل “وجهت رسالة واضحة للنظام السوري”، إثر غارة شنتها إسرائيل في سوريا وقالت إنها استهدفت حماية الدروز.

من جهته دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس المجتمع الدولي لـ”توفير الحماية للدروز” في سوريا. وطلب ساعر من المجتمع الدولي “ألا يغض الطرف عن الأحداث الصعبة التي تحدث هناك مؤخراً”، بحسب تعبيره.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه أجلى اليوم مواطنين سوريين درزيين لتلقي العلاج في الأراضي الإسرائيلية، بعد إصابتهم في الأراضي السورية.

وأضاف: “تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية السورية، وهي مستعدة لمنع القوات المعادية من دخول المنطقة والقرى الدرزية. يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات في الجاهزية الدفاعية للتعامل مع سيناريوهات مختلفة”، حسب تعبيره.

يأتي ذلك غداة قيام الطيران الإسرائيلي بشن غارات على ما قالت إنها “3 أهداف أمنية” في منطقة أشرفية صحنايا أمس الأربعاء.

وليلة الثلاثاء-الأربعاء، شهدت أشرفية صحنايا، حيث يتمركز سكان دروز، اشتباكات بين الأمن السوري وما أسمتها دمشق “مجموعات خارجة عن القانون” ما أدى لسقوط قتلى.

وبعد ساعات من توترات أمنية، أعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في جميع أحياء صحنايا، وانتشار القوات الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في حي جرمانا بدمشق، حيث يتمركز أيضاً سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ولاحقاً جرى مساء الأربعاء التوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.

ويعد بسط الأمن على كامل سوريا من أبرز التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد أحمد الشرع، مع وجود مناطق لا تزال عملياً خارج سيطرته، على غرار مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، رغم توقيع اتفاق ثنائي معهم.

وتعهدت السلطات الجديدة حماية الطوائف كافة، في وقت يحثّ المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات في المرحلة الانتقالية.