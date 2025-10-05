وزير الدفاع الإسرائيلي: من المتوقع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب قريباً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إنه من المتوقع قريبا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف كاتس: “قد نسمع قريبا عن عودة جميع رهائنا أحياء وأمواتا، إلى ديارهم، وفقًا لمبادرة الرئيس الأميركي، والتي سيتم في نهايتها نزع سلاح حماس، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة لسيطرته لحماية المجتمعات المحلية والتصدي لأي تهديد. سبب التراجع المحتمل في موقف حماس هو شدة الضغط الذي تمارسه إسرائيل على مدينة غزة”.

وتابع: “أدى قرار احتلال غزة، وانهيار المباني الشاهقة، وكثافة مناورة الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، بقيادة جنودنا إلى إجلاء ما يقرب من 900 ألف من سكان غزة إلى الجنوب، وأوجدت الأساس للمبادرة الحاسمة للرئيس الأميركي ترامب، الذي شكّل تحالفًا واسعًا لدعم خطته المتوافقة مع أهداف الحرب الإسرائيلية”.

وأكمل: “نتوقع الآن تنفيذ المرحلة الأولى قريبا والإفراج الفوري عن جميع الرهائن. الجيش الإسرائيلي متمركز في قلب مدينة غزة، وهو مستعد لأي طارئ”.

وأكد كاتس: “إذا رفضت حماس إطلاق سراح الرهائن، فسيصعّد جيش الإسرائيلي إطلاق النار حتى هزيمة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

منطقة عازلة داخل حدود القطاع

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أكد قبل إعلان ترامب، أن الجيش سيعيد التمركز، لكنه سيستمر في السيطرة على المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل غزة.

وشدد على أنه سيجري نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، إما دبلوماسيا بما يتفق مع خطة ترامب أو عن طريق العمل العسكري.

كما كرر في كلمة متلفزة وجهها إلى الإسرائيليين السبت، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في عمق قطاع غزة.

بالتزامن كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن “مسؤولين إسرائيليين نقلوا رسالة إلى واشنطن تحوي تفاصيل خطة تتضمن بقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة عازلة داخل حدود القطاع (لم تحدد عمقها أو مساحتها)، ومحور فيلادلفي على الحدود مع مصر، ومنطقة تلة الـ70″، المعروفة محلياً باسم “تلة المنطار”، والتي تقع شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وترتفع نحو 70 متراً فوق سطح البحر وتمنح سيطرة نارية وبصرية على مساحات واسعة من شمال القطاع بما فيها مدينة غزة وبلدة ومخيم جباليا، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

إلى ذلك، أكد نتنياهو توجه وفد إسرائيلي إلى مصر لمناقشة بقية التفاصيل. وقال “أصدرت توجيهاتي للوفد المفاوض من أجل التوجه إلى مصر لإنجاز التفاصيل التقنية”، مبدياً عزمه على أن “تقتصر المفاوضات على بضعة أيام”، من دون أن يحدد موعد بدئها.

بدورها كشفت مصادر مصرية أن مباحثات غير مباشرة ستعقد بين حماس وإسرائيل الأحد والاثنين.

في حين أعلن مسؤول في البيت الأبيض أمس أن صهر ترامب جاريد كوشنر ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف توجها إلى القاهرة للبحث في الإفراج عن الأسرى.