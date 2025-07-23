الأربعاء 28 محرم 1447 ﻫ - 23 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس

A A A
طباعة المقال

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن هناك احتمالا لتجدد الحملة على إيران بعد الهجمات التي استهدفتها في يونيو/حزيران الماضي.

وجاءت تصريحات كاتس أمس خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زامير.

وشدد الوزير الإسرائيلي -في بيان صادر عن مكتبه- على ضرورة إعداد خطة فعالة للمستقبل لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي.

وقبل يومين، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه “لا فرصة للسلام مع النظام الإيراني”، لكنه أشار إلى أن “الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام”، في تكرار لخطاب يعكس التباعد المتزايد بين تل أبيب وطهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد مساء أمس الأول الاثنين، بأن بلاده ستعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا.

وجاء تهديد ترامب في منشور عبر شبكة “تروث سوشيال” تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها أن بلاده لن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم، رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها برنامجها النووي جراء الضربات الأميركية التي استهدفته في يونيو/حزيران الماضي.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. رويترز
رويترز: رئيس وزراء اليابان سيستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات
السيارات الألمانية
انتعاش الأسواق العالمية بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا واليابان
فلسطينيون يتجمعون وهم يحملون إمدادات الإغاثة التي دخلت غزة عبر إسرائيل، وسط أزمة الجوع، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة في 20 يوليو/تموز 2025. رويترز
غزة تحت القصف
مسؤول إسرائيلي: مفاوضات صفقة غزة في المرحلة الأخيرة

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي توم باراك
الإطلالة الثالثة لباراك.. هل ستكون الأخيرة قبل الطوفان المتوقع؟
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
ضابط إسرائيلي: حزب الله بات ضعيفاً وهناك بعض الجيوب الصغيرة يجب القضاء عليها
المبعوث الأمريكي توم باراك
باراك للمسؤولين اللبنانيين: دولتكم لم تلتزم بجدية بأي مخطط واضح حتى الساعة!