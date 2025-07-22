وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن “هناك احتمال بتجدد المعركة مع إيران”.

وقال كاتس في جلسة تقييم متعدد الأبعاد للوضع مع المؤسسة الأمنية إنه “يجب الحفاظ على الإنجازات والتفوق الجوي الذي تحقق” في أعقاب العملية الأخيرة ضد إيران، “من خلال بلورة خطة تنفيذ فعالة للمضي قدماً، بهدف التأكد من أن إيران لن تعيد تأهيل مشاريعها النووية والصاروخية”.

يأتي ذلك فيما هدد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الاثنين، إيران، مشيراً إلى أن المعركة لم تنتهِ بعد.

وقال في اجتماع أمني إن “إيران أمام أعيننا والمعركة لم تنته بعد”، مضيفاً: “سنواصل إضعاف ومنع القدرات الاستراتيجية من سوريا وحزب الله”.

حرب الـ12 يوماً

يذكر أنه في 13 يونيو الفائت، شنت إسرائيل حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين.

في حين ردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

فيما أدت الحرب إلى تدخل أميركي في الصراع، إذ قصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط).

لترد طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.