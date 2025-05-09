وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بـ"رد قوي"!

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، بـ”الرد بقوة” على الصاروخ الذي أُطلق من اليمن في وقت سابق اليوم.

وعصر الجمعة، أعلن “الحوثيون” استهداف مطار بن غوريون الدولي الرئيسي وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي و”إصابة هدفه بنجاح”، فيما ادعت تل أبيب اعتراض هذا الصاروخ.

وهذا الصاروخ الثاني الذي تعلن جماعة “الحوثي” إطلاقه نحو إسرائيل، منذ شن الأخيرة، الأحد الماضي، غارات واسعة على صنعاء، شملت قصف مطار صنعاء الدولي، وأدت إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 94 آخرين، بحسب إعلان الجماعة.

وتعليقا على ذلك، قال كاتس، عبر منشور على منصة “إكس”، إن الحوثيين يواصلون إطلاق ما ادعى أنها “صواريخ إيرانية” على إسرائيل.

ورغم ادعاء تل أبيب اعتراض الصاروخ وعدم تسببه في إصابات، أضاف الوزير الإسرائيلي مهددا: “كما وعدنا سابقا، سنرد بقوة في اليمن أينما كان ذلك ضروريا”.

ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ نصرة للفلسطينيين في غزة، وإنهم مستمرون في ذلك طالما استمرت حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفي وقت سابق اليوم، هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

كما توقفت حركة الطيران مؤقتا في مطار بن غوريون في تل أبيب، جراء إطلاق الصاروخ، الذي ادّعى الجيش الإسرائيلي لاحقا اعتراضه.

بينما قالت جماعة الحوثي في بيان متلفز، إنها أطلقت صاروخا “فرط صوتي” على مطار بن غوريون “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة”، مدعية أن الصاروخ “أصاب هدفه بنجاح”.

وإثر ذلك، أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” للطيران أن المجموعة قررت، بعد تقييم الوضع، تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 18 مايو/ أيار الجاري.

وتشمل شركات هذه المجموعة: الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.

وكانت العديد من شركات الطيران الدولية قد علّقت رحلاتها إلى تل أبيب منذ الأحد، لمدد متفاوتة، بعد سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون، الذي تنطلق منه الرحلات نحو 100 وجهة عالمية.

وتزامن ذلك مع إعلان جماعة الحوثي فرض حصار جوي على إسرائيل، ردا على توسيعها الإبادة الجماعة ضد الفلسطينيين في غزة.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عُمان، وهو ما وُصف في إسرائيل بـ”المفاجئ”.

غير أن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل إسرائيل.

والأربعاء ، أعلنوا إطلاق صاروخ ومسيرة نحو إسرائيل، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة وسقوط الصاروخ خارج الحدود.