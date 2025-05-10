وزير الدفاع الباكستاني ينفي عقد اجتماع لأعلى هيئة نووية بالبلاد بعد هجوم على الهند

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع هيئة القيادة الوطنية، وهي أعلى هيئة عسكرية ومدنية تشرف على الترسانة النووية للبلاد، في أعقاب عملية عسكرية على الهند جرت في وقت مبكر صباح اليوم السبت.

وصرح الوزير لقناة (آري) التلفزيونية “لم يُعقد أي اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، ولم تتم جدولة أي اجتماع من هذا القبيل”.

وقال الجيش الباكستاني في وقت سابق إن رئيس الوزراء دعا الهيئة لعقد اجتماع.

ولم يرد وزير الإعلام الباكستاني بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الخارجية الباكستاني لتلفزيون محلي إنه إذا توقفت الهند عند هذا الحد “فسنفكر في التوقف عند هذا الحد”.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، إذ حث الجانبين على خفض التصعيد “وإعادة الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير”.

وأعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد الهند، ردا على استهداف 3 من قواعده الجوية.

فيما قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور على موقع إكس إن العملية تحمل اسم “البنيان المرصوص”.

كما أوضح الجيش أن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش. وقال المتحدث العسكري، أحمد شريف شودري، إن الهند “شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت”. وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر قيادة الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.

إلا أنه أكد أن عددا قليلا من الصواريخ نجح في تجاوز الدفاعات الجوية، مضيفا أنها لم تصب أي “أصول جوية”، وفقا للتقييمات الأولية للأضرار.

ودار معظم القتال بين الطرفين، أمس الجمعة، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والولايات الهندية المجاورة.

وأعلنت الهند أنها أسقطت طائرات باكستانية مسيرة.

ومنذ الضربات الهندية التي نُفّذت الأربعاء على الأراضي الباكستانية ردّا على الهجوم المرتكب في الثاني والعشرين من أبريل في الشطر الهندي من كشمير، تتوالى الضربات الصاروخية وعمليات القصف المدفعي والهجمات بالمسيّرات بين الدولتين النوويتين.