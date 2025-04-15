وزير الدفاع التركي: استقرار سوريا ووحدتها أساس لمستقبل المنطقة

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر أن إرساء الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها أمران مهما لمستقبل المنطقة.

جاء ذلك في كلمته، الاثنين، باجتماع عبر “الفيديو كونفرانس” مع قادة الوحدات العسكرية داخل البلاد وخارجها، بمشاركة رئيس الأركان العامة الجنرال متين غوراك، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية وفقا لبيان وزارة الدفاع.

وأكد غولر على ضرورة فرض الحكومة السورية الجديدة سلطتها الشرعية على كامل أنحاء البلاد.

ولفت إلى مواصلة القوات المسلحة التركية دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا.

وأضاف: “نواصل حربنا ضد جميع أنواع التنظيمات الإرهابية، لا سيما داعش. وفي هذا الإطار، تهدف اتصالاتنا مع دول المنطقة، ومركز العمليات المشترك المخطط إنشاؤه، إلى خدمة السلام بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وشدد وزير الدفاع على أن أمن تركيا وبقائها لا يقتصران على حماية حدودها.

وأردف: “أي كيان يصر على عدم إلقاء السلاح ويحاول التحريض على الانفصال بدلا من الأخوة سيظل هدفنا المشروع اليوم أيضا، كما كان بالأمس”.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع، رئيسا للبلاد بمرحلة انتقالية (تستمر 5 أعوام)، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.