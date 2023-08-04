وزير الدفاع الروسيّ يتفقّد "خطوط المواجهة".. ويحضّ على شلّ قدرات أوكرانيا

تفقّد وزير الدفاع الروسيّ سيرغي شويغو الخطوط الأماميّة للمواجهة، حيث حضّ على تنفيذ ضربات “وقائية فعالة على أوكرانيا” لشلّ قدراتها.

وزار الوزير الروسيّ المقر الرئيسي لمجموعة جيش “الوسط” المشاركة في الصراع الأوكراني، وفق ما نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء، أنّ قائد المجموعة أطلع شويغو على التطورات، وأثنى الوزير على الضباط والجنود “لتنفيذ عمليات ناجحة” بالقرب من ليمان.

كما قالت الوكالة أنّ وزير الدفاع الروسي تفقد مركبة مشاة سويدية من طراز سي.في-90 تركها جنود أوكرانيون بعد استهدافها، وتم إطلاع شويغو على “عيوب” المركبة.

ويتماشى التقرير مع الجهود الروسية للتقليل من فاعلية الأسلحة والمعدات التي قدمها أعضاء في حلف شمال الأطلسي ودول غربية أخرى إلى أوكرانيا.

جاءت زيارة شويغو بعد أيام من زيارة الجنرال فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، لخط المواجهة.

وتعرض كلا الرجلين لهجوم لاذع من يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة واتهمهما مرارًا بعدم الكفاءة، قبل شن تمرد قصير ضد مؤسسة الدفاع في يونيو/ حزيران.