وزير الدفاع الروسي: قواتنا سرعت وتيرة تقدمها في أوكرانيا

منذ 42 دقيقة
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف

قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الجمعة، إن الجيش زاد من وتيرة تقدمه في أوكرانيا وإنه يسيطر على ما بين 600 و700 كيلومتر مربع شهريا مقارنة مع ما بين 300 و400 كيلومتر مربع في مطلع العام.

وأضاف بيلوسوف أن روسيا ألحقت أضرارا بالغة بالبنية التحتية العسكرية والصناعية في أوكرانيا بعد أن وجهت 35 ضربة جوية خلال العام الجاري صوب ما وصفه بأنه 146 هدفا بالغ الأهمية.

ومضى يقول “نتيجة لذلك، تضررت البنية التحتية لنحو 62 بالمئة من المؤسسات الرئيسية في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا”.

وتابع “أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على الضربات التي أسفرت عن تقليص القدرة الإنتاجية، وكذلك تلك التي تستهدف المراكز اللوجستية ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة طويلة المدى”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ادعاءاته بشأن ساحة المعركة.

وقال بيلوسوف إن روسيا يتعين عليها القيام بمزيد من العمل لتعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيرة، بما في ذلك تدريب مشغلي الطائرات المسيرة بسرعة أكبر.

    المصدر :
  • رويترز

