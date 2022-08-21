وزير الدفاع الروسي يقول ان بلاده نشرت صواريخ كينجال في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الأحد إن بلاده نشرت صواريخ كينجال (الخنجر)، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بثلاث مرات خلال ما تسميها موسكو “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

والصواريخ كينجال ضمن مجموعة من هذا النوع من الأسلحة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018، خلال خطاب عدواني قال فيه إنها قادرة على ضرب أي نقطة في العالم تقريبا وتفادى درع صاروخي أمريكي.

وقال شويجو في حديث لتلفزيون حكومي إن الصواريخ أثبتت فعاليتها في إصابة أهداف عالية القيمة في الحالات الثلاث، مضيفا أنه لا مثيل لها ويكاد يكون من المستحيل إسقاطها أثناء تحليقها.

وقال شويجو في مقابلة أذاعتها قناة روسيا 1 “لقد نشرناها ثلاث مرات خلال العملية العسكرية الخاصة، وفي المرات الثلاث أظهرت خصائص رائعة”.

استخدمت روسيا نظام كينجال لأول مرة في أوكرانيا بعد حوالي شهر من إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أراضي جارتها، وضربت مستودعا كبيرا للأسلحة في منطقة إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إنها نقلت تمركز ثلاث طائرات حربية من طراز ميج 31 إي مزودة بصواريخ كينجال إلى منطقة كالينينجراد، وهي منطقة ساحلية روسية على بحر البلطيق تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.