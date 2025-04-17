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وزير الدفاع السعودي يلتقي المرشد الإيراني.. وهذا ما تم بحثه

منذ 36 دقيقة
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

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التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بالمرشد الإيراني علي خامنئي، وفقاً لما ذكره في حسابه عبر منصة “إكس”، وقال:” بتوجيه من القيادة التقيت مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي”.

وأضاف:” سَلّمتُ في اللقاء رسالة خطية من سيدي خادم الحرمين الشريفين ونقلت تحيات القيادة واستعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، وناقشنا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في الوقت نفسه، التقى الأمير خالد بن سلمان بالرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، إذ استعرضا العلاقات السعودية – الإيرانية وسبل تعزيزها، كما ناقشا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وقال وزير الدفاع السعودي عبر منصة إكس: بتوجيه من القيادة التقيت فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقلت لفخامته تحيات القيادة -حفظها الله-، واستعرضنا العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.

    المصدر :
  • العربية

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