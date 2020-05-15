وزير الصحة الأمريكي : نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام

تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، لذلك فهي تسارع الزمن للوصول إلى لقاح فعال للفيروس ، أعلن وزير الصحة الأميركي، الجمعة، عن أمله في الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا نهاية العام الجاري 2020.

وقال وزير الصحة ألكس أزار “نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رجح أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات في ما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال أثناء استعداده لمغادرة البيت الأبيض لزيارة مركز توزيع المعدات الطبية في بنسلفانيا أمس الخميس، “أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام”، مضيفاً أن توزيع اللقاح “سيتم في نفس الوقت تقريباً”.

تجارب على 100 علاج

يأتي هذا في وقت تجري عدة شركات ومنظمات رسمية من مختلف البلدان تجارب على حوالي 100 “علاج” ولقاح للفيروس المستجد، الذي رجحت منظمة الصحة العالمية ألا يختفي أبداً، وأن يرافق البشر كما غيره من الفيروسات، في أحدث تصريح لها مساء الأربعاء.

فيما أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، أن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في “أفضل السيناريوهات”.

وأوضحت أنه من الممكن أن يحصل لقاح على الموافقة خلال عام تقريباً، وفقاً لسيناريو “متفائل”.

إلى ذلك، أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بـ299 ألفاً و638 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس الساعة 19,00 ت.غ الخميس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و395 ألفاً و790 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. وبين هذه الحالات، بات مليون و501900 شخص في عداد المتعافين.

ومنذ الإحصاء الذي أُجري في الأمس الساعة 19,00 ت.غ، تمّ تسجيل 5398 وفاة و89751 إصابة جديدة في العالم. والدول التي سجّلت أعلى حصيلة وفيّات جديدة هي الولايات المتحدة (1736) تليها البرازيل (749) والمملكة المتحدة (428).

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية شباط/فبارير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 84985 من بين مليون و401 ألف و948 إصابة. وأعلِن تعافي 243 ألفاً و430 شخصاً على الأقلّ.