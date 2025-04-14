وزير الطاقة الأميركي: سنعلن قريباً قرب توقيع اتفاقية نووية تاريخية مع السعودية

كشف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أن واشنطن ستعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون “نووية” تاريخية مع السعودية.

وأضاف رايت الذي يقوم بزيارة حاليا إلى السعودية إن تطوير الطاقة النووية يعد من اهتمامات المملكة العربية السعودية التي تولي هذه الصناعة اهتماما خاصا، ولا سيما الطاقة النووية، مؤكدا أن المملكة أثبتت بالفعل نجاحًا كبيرًا في هذا القطاع.

وتُجهّز الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة خلال أسابيع، ومن المُرجّح أن تُتبعها اتفاقية مُحدّدة بشأن الطاقة النووية خلال أشهر.

“السعودية تمتلك موارد معدنية مهمة، بما في ذلك اليورانيوم، ولديها رغبة واضحة في توسيع قدراتها على إنتاج الطاقة من خلال مصادر نووية سلمية. في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة خبرة طويلة في تطوير تقنيات الطاقة النووية التجارية”، وفقا لـ “رايت”.

وتعكس زيارة وزير الطاقة الأميركي إلى الرياض نهجًا متجددًا لإدارة ترامب تجاه الخليج، وهو ما ينسجم مع أول زيارة خارجية للرئيس إلى المملكة العربية السعودية خلال ولايته الأولى.

ولفت وزير الطاقة الأميركي إلى أن واشنطن والرياض في مرحلة متقدمة من الحوار حول أفضل سبل التعاون لبناء صناعة طاقة نووية مدنية في السعودية، وقال “أعتقد أننا سنشهد هذا العام تطورات مهمة على هذا الصعيد”.

وأشار رايت إلى تطلع بلاده إلى شراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة في هذا المجال، وقال “أنا متحمس جدًا لما يمكن أن تحققه هذه الشراكة. من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل لاحقًا هذا العام”.